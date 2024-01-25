Meclis Sıfır Atık Projesi'ni hedefe aldı! 17 ton sera gazı salınımı önlendi Türkiye'nin atık yönetimine TBMM destek veriyor. Kağıt, cam sarfiyatının azaltılmasından doğan kazanımları aktaran Meclis çalışanları da hedefe daha çok katkı için eğitim almaya başladı.

AA

Türkiye, küresel iklim değişikliklerine neden olan karbon salınımını önleyen tedbirler alıyor.

Meclis'teki "Sıfır Atık" çalışmaları bu amaca hizmet ediyor.

Yapılan çalışmaların sonucunda toplam 17 ton sera gazı salınımının önüne geçildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Meclis'te 2023 yılında 105 ton kağıt, 2 ton plastik, 3 ton cam, 1 ton metal, 600 kilogram organik atık, 4 bin 250 litre bitkisel atık yağ, 1500 litre atık motor yağı geri dönüştürüldü.

Çalışmalar sonuç veriyor

TBMM Genel Sekreterliği'nin, "2023 Yılı TBMM Atık Kazanım Verileri"ne dair paylaştığı bilgilere göre, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, Meclis'te başlatılan çalışmalar sonuç vermeye başladı.

2023 yılında 105 ton kağıt geri kazanıldı

Buna göre, Meclis'te 2023 yılında 105 ton kağıdın geri kazanılmasıyla bin 768 ağacın kesilmesi önlendi. Proje kapsamında 2 ton plastiğin geri dönüştürülmesiyle de 33 varil petrol tasarrufu yapılmış oldu.

Meclis'te 3 ton camın geri kazanılmasıyla 3,6 ton ham madde, 1 ton metalin geri dönüşümüyle 1,3 ton ham madde tasarrufu sağlanmış oldu.

1.500 litre atık motor yağının geri dönüştürülmesiyle 1.093 litre madeni yağ kazanımı sağlandı.

Bahçe ve saksı bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanılmak üzere 600 kilogram organik atık, 120 kilogram komposta dönüştürüldü.

4 bin 250 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle 4 bin 40 litre biodizel kazanımı sağlandı.

17 ton sera gazı salınımının önüne geçildi

Meclis'te yürütülen atık kazanım çalışmalarıyla 17 ton sera gazı salınımının önüne geçilirken, 4 milyar ton su, 530 bin kilovatsaat de enerji tasarrufu sağlandı.

Meclis çalışanlarına "Sıfır Atık Yönetimi" eğitimi veriliyor

Sıfır atıkla ilgili Meclis çalışanlarına eğitim verilmeye başlandı. Bu eğitimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenleniyor.

Eğitimde ilk olarak, Meclis Destek Hizmetleri Başkanlığı'nın, yiyecek içecek ve temizlik hizmetleri alanında görevli personeli yer aldı.

Şubat ayı sonunda tamamlanması hedeflenen eğitim programı kapsamında Meclis İdari Teşkilatının tüm personelinin "Sıfır Atık Yönetimi" eğitimini alması planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)