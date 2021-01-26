Medikal tekstil ihracatı 1.4 milyar dolara ulaştı

Geçen yıl salgın sürecinin etkisiyle maske ve cerrahi elbiseler gibi ürünlerin bulunduğu medikal tekstil ihracatı artarak 1 milyar 400 milyon dolar ciro yaptı.

Koronavirüs salgını, dünyadaki ekonomik dengeleri değiştirirken bir yandan da önceliği ortaya çıkan alanlarda yükselmelere neden oldu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, tekstil ürünlerinde ihracatın toparlanma sürecini yaşadığını ifade etti.

Türkiye genelinde geçen yıl, salgına rağmen tekstil ve ham maddeleri ihracatında 2019'a göre sadece yüzde 8'lik ihracat kaybı olduğunu aktaran Eskinazi, Ege özelinde ise yüzde 6 artışla 240 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

“AKTİF SPOR GİYİM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ TALEP VAR”

Salgın sürecinde özellikle sağlık sektörüne ve aktif spor giyim ürünlerine yönelik önemli talep olduğunu dile getiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artarak 194 milyon dolara yükseldi. Alt gruplar incelendiğinde en fazla artışın salgının da etkisiyle medikal teknik tekstil ürünlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye geneli medikal teknik tekstil ihracatı yüzde 2 bin 204 artarak 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4 bin 582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

CERRAHİ ELBİSELER VE MASKELER

Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin önemli bir pay aldığını görüyoruz." ​​​​​​​