Mehmet Şimşek: Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına girecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'daki fabrika açılısında konuşarak sanayide dönüşümün başarılacağını ve Türkiye'nin sınıf atlayacağını belirtti.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'daki fabrika açılışında Türkiye'nin sınıf atlaması için yapılması gerekenleri şu sözlerle sıraladı:

Kendi sınıfımızdaki (yüksek-orta) katma değer yüksek ancak yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine geçmek için mevcut 13 bin 110 dolarlık milli gelire kişi başına sadece 736 dolar eklememiz yetecek. Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına girecek. Bunun için özellikle dijital ve yeşil dönüşümü sağlamamız lazım.

Türkiye'nin "yüksek" gelirli ülke olması için kişi başı geliri 736 dolar artırması gerekiyor

Dünya Bankası, tüm dünyadaki ekonomileri sınıflandırarak 4 kategoriye ayırıyor. Buna göre, 1.135 doların altında olan ülkeler "düşük gelirli", 1.136-4 bin 465 dolar arasında olanlar "düşük-orta", 4 bin 466-13.845 dolar arasında olanları "yüksek-orta", 13 bin 846 dolar ve daha yüksek olanlar da "yüksek" gelirli ülkeler olarak tanımlıyor.

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