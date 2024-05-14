Mehmet Fatih Kacır: 52 bin 290 KOBİ'ye 16,8 milyar lira destek verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün açıklanan tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak yapılacakları sıralayarak, KOBİ'lere verilen destek miktarını açıkladı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, öncelikli olmayan harcama ve giderleri azaltarak elde edecekleri kaynağı verimli, katma değerli alanlara, yüksek teknolojiye, üretime ve ihracata ayıracaklarını söyleyerek KOBİ'lere verilen desteği açıkladı.

Kacır, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bugün paylaşılan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin çok yönlü bir çalışma olduğunu belirten Kacır, bakanlık ve tüm bağlı kurumlarla bu gösterilen hedeflerin en etkin şekilde gerçekleşmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

"Kamuda Togg kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak"

Kacır, özellikle pakette yer alan taşıt konusunda katkılarının olacağına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Kamuda Togg kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak bu sürece öncülük etmeye devam edeceğiz. İleriki dönemde yöneticilerimize ve kamudaki tüm mecralarda Togg tercihinin daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız.

"Deprem bölgesindeki ekonomik faaliyetleri hızlanmalı"

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Kacır, konut yapımlarının yanında ekonomik faaliyetlerin de hızlanmasının önemli olduğunu anlattı.

Kacır, bu kapsamda özellikle KOBİ'lere destek olduklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

Dünya Bankası'ndan ve Japon Kalkınma Ajansı'ndan temin edilen uluslararası kaynaklarla deprem bölgesindeki 52 bin 290 işletmemize aralık ve ocak aylarında yaklaşık 16 milyar 800 milyon lira KOSGEB kaynağı aktardık.

"KOBİ'lerimize 750 bin liraya kadar destek"

2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 3'üncü yıl geri ödenecek şekilde KOBİ'lerimize 750 bin liraya kadar destek olmuş olduk.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)