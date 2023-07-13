Mehmet Fatih Kacır: Deprem bölgesi için işletmelere 450 milyon dolarlık finansman sağlanacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirilen proje kapsamında deprem bölgesindeki iş dünyasına sağlanacak destekle ilgili bilgi verdi.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki ekonominin tekrar canlanması için destekler yapılmaya devam ediliyor.

Şimdi de Dünya Bankası ile hayata geçirilen proje kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansman sanayicinin hizmetine sunulacak.

Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Destekler 120 bin lira ile başlayacak, hasar durumuna göre artacak.

Desteklerin 1 ay içerisinde devreye alınması hedefleniyor.

Destekler sıfır faizli, ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonra 12 ayda ödemesi tamamlanacak şekilde sağlanacak.

"Deprem bölgesine yapacakları yatırımların üzerinde çalışıyoruz"

Kacır, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yapacakları yatırımların, üzerinde en yoğun çalıştıkları alanların başında geldiğini söyledi.

"450 milyon dolarlık finansman sanayicinin hizmetine sunulacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri proje kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicinin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı finasman

Az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için finansmanı farklı kademelerde devreye alacaklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Destekler 120 bin lira ile başlayacak, hasar durumuna göre artacak. 1 ay içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Sıfır faizli, ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonra 12 ayda ödemesi tamamlanacak şekilde sağlanacak. Bu kaynağı çok yaygın kullanmak istiyoruz. Bunun devamı gelecek. Bunu da bölgedeki KOBİ'lerimize sunacağız.

Bakan Kacır, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

İlk ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, yarın Gaziantep'e, ardından Hatay, Adıyaman ve Malatya'ya gideceğini bildirdi.

Kacır, deprem bölgesindeki bazı şehirlerin Türk sanayisi için de çok önemli olduğunu belirterek, şehir özelinde bakıldığında da son 10 yılda gerçekleşen yatırımlarla sanayinin payının çok arttığını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta öne çıkan sektörler

Kahramanmaraş'ın tekstil, metal sanayi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

Burada deprem sonrasında sanayinin yeniden inşası için çok çalıştık. Elimizdeki tüm enstrümanları devreye alıyoruz. KOSGEB KOBİ'lere verilen destekleri ilk andan itibaren ilan etti. Artık yerinde dönüşümün önü açıldı. Sanayide de yerinde dönüşümün önü açılıyor. Biz hemen KOSGEB tarafından 1 milyon liralık faizsiz destek programı başlattık. 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl içinde geri ödemesi tamamlanacak şekilde yerinde dönüşüm yapacak KOBİ'lere KOSGEB doğrudan destek veriyor.

"Yeni sanayi alanları kurulacak"

Bakan Kacır, yeni sanayi alanlarının kurulumunu da hızlandırdıklarını vurgulayarak, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da yeni sanayi siteleri oluşturduklarını, ihalelerini gerçekleştirdiklerini ve inşalarının hızla devam ettiğini anlattı.

"Sanayi alanları 1 yıl içinde teslim edilecek"

Bunları 1 yıl içerisinde teslim edeceklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

OHAL Kararnamesi kapsamında tüm bölgede 18 yeni sanayi alanı ilan ettik. Meclisin gündeminde, bugün yarın yasalaşmasını ümit ediyoruz, komisyondan geçti. Bu sürecin bir yıl devam etmesi yönünde Kanun gerçekleşecek. Önümüzdeki dönemde bölgede yeni sanayi alanlarını hızla tespit ve inşa etmeye yönelik yasal imkana kavuşmuş olacağız. OSB için yer seçim süreçlerimiz 6 ay-1 yıl sürebiliyordu. Ancak şimdi 1 hafta içerisinde yeni sanayi alanlarını tespit etme imkanına kavuşuyoruz. Bu bölge sanayinin vizyonu açısından da çok önemli. Buralardaki üretim alt yapısını güçlü kılmak istiyoruz. Türkiye'de sanayinin üretim merkezlerinden birinin bu bölge olmasını hedefliyoruz. Mersin, İskenderun denize açılan kapılarıyla, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya bu açıdan değerli.

"Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı 6 ay içerisinde tamamlayacağız"

Bakan Kacır, gelecek dönemde yeni sanayi alanlarında yeni yaklaşımlar devreye alacaklarını ve kamu-özel işbirliği projelerini bu sektöre kazandırmak istediklerini bildirdi. Sanayi ve endüstri alanlarında bu yöntemi uygulamaya yönelik hazırlık içerisinde olduklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

Büyük ölçekli endüstri bölgelerinin özel sektör eliyle hızla kurulmasını sağlamaya dönük bir mekanizma oluşturacağız. Bu sayede hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni sanayi havzaları kuracağız. 'Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı da 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Türkiye'de sanayi alanlarının ölçeğini büyüteceğiz. Binde 3,5 seviyesindeki rakamı yüzde 1'e çıkarmamız lazım. Bunun için de iyi bir planlama çalışmasına ihtiyaç var.

"4 ay içerisinde 52,5 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi"

Bakan Kacır, deprem bölgesinde Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4 ay içerisinde 52,5 milyar liralık yatırım teşvik belgesi de düzenlediklerini dile getirdi.

"Deprem bölgesindeki teşvik belgeleri 458'e ulaştı"

Bunun da deprem bölgesinde sanayi yatırımına yönelik iştahın yüksek olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kacır, şu bilgileri verdi:

Deprem bölgesinde düzenlediğimiz 52,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip teşvik belgeleri 458'e ulaştı. Bu yatırım gerçekleştiğinde 25 bine yakın istihdamın önünün açılmasını hedefliyoruz.

"Finansmanı KOSGEB yürütecek"

Deprem bölgesine finansmanı KOSGEB yürütecek. Daha dezavantajlı grupları desteklemek amacıyla, toplam geri ödenebilir finansman fonlarının yüzde 10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ'lere ayrılacak.