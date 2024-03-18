Mehmet Fatih Kacır: Düşük karbonlu yol haritalarımız 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak Düşük Karbonlu Yol Haritaları tanıtımında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AR-GE çalışmalarında özel sektörün yanında olduklarını ve önlerinin açılmaya devam edileceğini belirtti.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Çakır, araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında 13 teknoloji girişiminin projelerine 4 milyar lira AR-GE teşviki verildiğini belirtti.

Düşük Karbonlu Yol Haritaları tanıtımında açıklamalar yapan Kacır, özel sektörün AR-GE çalışmalarına katılma oranının yüzde 20'den yüzde 70'e çıktığı bilgisini verdi.

Kacır ayrıca, 22 yıl önce Türkiye’de yıllık AG-GE araştırmalarının yaklaşık 1,2 milyar dolar düzeyinden, bugün 12 milyar doların üzerine çıktığı bilgisini verdi.

Bakan Kacır, Kocaeli'de katıldığı "Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı"nda, "Düşük karbonlu yol haritalarımız ve yeşil büyüme teknoloji yol haritaları, 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak." açıklaması yaptı.

Bakan Kacır, iklim değişikliğinin, çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açan çok yönlü ve küresel mesele olduğuna değinerek, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele politikaları hız kazanırken, sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısının da kuşkusuz giderek güçlendiğini anlattı.

Yeşil OSB'lere dönüşüm

Sanayiciler ve yatırımcılar için destek mekanizmaları oluşturduklarını aktaran Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB), Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası destekli "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kacır, OSB'lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanımı, güneş enerjisi santralleri, sıfır atık, biyogaz tesisleri gibi projeler için çalışmaları başlattıklarına işaret ederek, Dünya Bankası işbirliğinde yeşil dönüşüm alanında şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en kapsamlı ve en yüksek bütçeli program olan "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni geçen aylarda uygulamaya aldıklarını söyledi.

"Sera gazı salımının azaltılması için harekete geçtik"

Bu iki önemli proje için yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağladıklarını bildiren Kacır, tüm bu adımların yanında yeşil dönüşüm alanında uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, uluslararası düzenlemelerle uyumlu şekilde sanayinin rekabetçiliğini güçlendirecek adımları tespit ettiklerinden bahsetti.

"Sınırda karbon mekanizması adım adım uygulanacak"

Bakan Kacır, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'nin (AB), "Yeşil Mutabakat"la sera gazı emisyonlarını 2030 yılına dek en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulunarak "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nı hayata geçirdiğini anımsatarak şöyle konuştu:

Düzenleme kapsamında 2026'dan itibaren karbon emisyonunda öne çıkan demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento, hidrojen ve elektrik üretim sektörlerinde ithalatçı firmalara sınırda karbon mekanizması adım adım uygulanacak. Bu nedenle özellikle üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan ve Avrupa Birliği ile ihracatımızın yaklaşık yüzde 13'üne karşılık gelen alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörlerinin sera gazı salımının azaltılması için harekete geçtik.

"Düşük Karbonlu Yol Haritaları"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının destekleri ve ilgili paydaşlarla bu 4 sektör için "Düşük Karbonlu Yol Haritaları" hazırladıklarını ve bu kapsamda sektöre özgü öngörülen emisyon azaltımlarını tespit ettiklerini aktaran Kacır, 2053 emisyon hedefleri doğrultusunda, alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflediklerini, ayrıca bu hedeflere uygun üretim teknolojileri, yatırım ihtiyaçları ve politikalarını değerlendirdiklerini ifade etti.

"Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı arttıracağız"

Kacır, gelecek dönemde yol haritaları kapsamındaki eylemlerin uygulanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak yatırım planını hayata geçirecekleri bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böylece bu 4 öncelikli sektörde ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da güçlendireceğiz. Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı arttıracağız. Tabii sanayimizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirirken, 'teknoloji üreten, güçlü Türkiye' yaklaşımımız doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz yeşil teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirecek ve ihraç edecek altyapıyı da birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda, yeşil dönüşüm alanında teknoloji geliştirme altyapımızı güçlendirmek üzere 24 AR-GE merkezimizin ve teknoparklarımızdaki 13 teknoloji girişiminin projelerine 4 milyar lira AR-GE teşviki verdik. TÜBİTAK’la bugüne kadar yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 2 bin 918 proje ve 2 bin 754 kişiye 14,9 milyar lira destek sağladık. TÜBİTAK ile Yeşil Mutabakata uyum kapsamındaki AR-GE ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeleri öncelikli olarak desteklemeyi sürdürüyoruz.

"AR-GE ve yenilik konularında 237 girişim kurulması desteklendi"

Kacır, iklim değişikliğine adaptasyon ve uyuma hizmet eden AR-GE çalışmalarını planlamak ve koordine etmek üzere TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsünü kurduklarını hatırlatarak, BiGG Yeşil Büyüme Çağrıları kapsamında yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli AR-GE ve yenilik konularında 237 girişimin kurulmasını desteklediklerini kaydetti.

"Sanayicilerin, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm odaklı projelerine desteğe devam edeceğiz"

Bakan Kacır, düşük karbonlu yol haritaları ile yeşil büyüme teknoloji yol haritalarının 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Düşük karbonlu yol haritalarımız ve yeşil büyüme teknoloji yol haritaları, 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak, önümüzdeki dönemde sanayimizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimiz doğrultusunda bizler için rehber niteliği taşıyacak. Destek programlarımızı, politikalarımızı ve projelerimizi bu çalışmaların çıktılarıyla uyumlu şekilde kurgulayarak, yeşil ekonomiye geçişimizi hızlandırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inşa ettiğimiz güçlü AR-GE ve üretim altyapısı ile Türkiye, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, hammadde ve enerji krizi gibi küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sınamaları başarıyla atlattı. Küresel tedarik zincirlerinde konumunu günden güne güçlendirerek, ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde birlikte yeni başarı hikayeleri yazarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine hep birlikte taşıyacağız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize, sanayicilerimizle, girişimcilerimizle, ihracatçılarımızla ve elbette akademisyenlerimizle birlikte ulaşacağız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, başta sanayi sektörü olmak üzere her alanda hem zorlukları hem de fırsatlar sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)