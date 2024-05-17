Mehmet Fatih Kacır, Londra'da yatırımcılarla görüştü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'de toplam büyüklüğü 30 milyar doları aşan uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle bir araya geldi.

AA

Türkiye ekonomi yönetiminin uluslararası temasları devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak için bulunduğu başkent Londra'da, Tech. EU Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapmasının ardından, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kacır, toplam büyüklüğü 30 milyar doları aşan uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye'deki teknoloji girişimi ekosistemi ve teşvik sistemini anlattı

Türkiye'deki teknoloji girişimi ekosistemi ve teşvik sistemini anlatan Bakan Kacır, fon ve şirketleri Türkiye'de yatırıma davet etti.

İkili görüşmeler gerçekleştirdi

Kacır ayrıca, İngiltere Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Saqib Bhatti ve Düzenleyici Reformdan Sorumlu Bakan Dominic Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Yatırımlar konuşuldu

Görüşmelerde, karşılıklı iş birliği imkanları ve yatırımlar ele alındı. Bakan Kacır, her iki bakanı Türkiye'ye Saha Expo ve TEKNOFEST'e davet etti ve Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’u tanıtarak maketini hediye etti.

"İki ülke arasındaki iş birliğinde daha yüksek potansiyel var"

Bakanların, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinden memnun olduklarını belirttiği ve bu iş birliğinde daha yüksek potansiyel olduğunu ifade ettikleri öğrenildi.

Savunma sanayii ve AR-GE gelişmeleri öne çıktı

Özellikle savunma sanayii ve AR-GE konusundaki gelişmelerin etkileyici olduğunu belirten bakanların, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledikleri aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)