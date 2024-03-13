Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışında konuştu: Bilimi toplumla buluşturmaya devam ediyoruz Ankara'da açılan bilim merkezinde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, belediyelerle ortak çalışmaların projeleri harekete geçirmekteki avantajına değindi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakan Kacır, milletle, gençlerle bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açtıklarını belirterek, belediyelerle yakın ve yoğun işbirliği içinde çalışarak, bilim merkezlerini ülke sathına daha da yayılacağını dile getirdi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Ankara'ya, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda, aynı günde, Sincan ve Mamak bilim merkezlerini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bilim merkezlerimizi bilim ve teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam edeceğiz"

Şehirlere bu önemli projeleri merkezi ve yerel yönetimlerin el ele, büyük bir uyum ve ahenk içinde kazandırdıklarının altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti belediyeciliği, şehirleri altyapısıyla üstyapısıyla, hizmetlerle birlikte çok yönlü sosyal belediyecilik anlayışıyla donatıyor. Bizim gerçek ve gönül belediyeciliği anlayışımızda, Türkiye'nin kalkınıp gelişmesinde, doğrudan milletin hayatına dokunan hizmetlerin ifasında, yerel yönetimin rolü çok önemlidir. Bugün de yine milletimize, gençlerimize bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açıyoruz. Belediyelerimizle yakın ve yoğun iş birliği içinde çalışarak, bilim merkezlerimizi inşallah ülke sathına daha da yayacak, bilim ve teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam edeceğiz.

"Büyük ve güçlü bir Türkiye"

Kacır, son 22 yıldır elde ettiği kazanımlarla Türkiye'nin prangalarından kurtularak, ikinci asra "büyük ve güçlü bir Türkiye" olarak adım attığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye çağının doğuşu için verdikleri amansız mücadelenin, "Türkiye Yüzyılı"nda her alanda meyvelerini verdiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye artık fiziki ve zihni sınırlara teslim olmuyor. İçerde ve dışarda kendisine lütfedilen hadler içinde değil, kendi çizdiği yolda ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor. İşte bu başarıları, kazanımları kalıcı kılmak adına, Türkiye Yüzyılı'nda 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattık. Beşeri sermayemizin güçlendirilmesi için kritik adımlar atmaya devam ediyoruz.

"Sincanlı gençleri Deneyap Teknoloji Atölyesi ile buluşturacağız"

Bilim fuarları, şenlikleri ve söyleşileriyle bilimi toplumla buluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Son üç yılda 3 bin 800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirerek, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik. Gerçekleştirilen 5 bin 200'den fazla bilim fuarı ile 510 bin öğrencimiz ve 5,2 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Destek verdiğimiz 102 bilim şenliğiyle 500 binin üzerinde vatandaşımızı bilimle buluştururken, onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık. Sektör Kampüste Programı ile 10 binden fazla üniversite öğrencimizi blokzincir, yapay zeka, dijital dönüşüm ve kuantum gibi alanlarda sektör profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla, TEKNOFEST kuşağını bilimle buluşturuyoruz.

Deneyap Teknoloji Atölyesi

Sincan Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını da keşfetmelerini sağlayacağını anlatan Kacır, şöyle konuştu:

Merkezimiz; astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında 5 atölyeyle, gençlerimize, edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacak. Ayrıca bilim merkezimiz bünyesinde önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek Deneyap Teknoloji Atölyesi ile de Sincanlı gençlerimizi erken yaşta geleceğin teknolojileriyle buluşturacağız.

"Kazanan Ankara, kazanan Türkiye olacak"

Kacır, gençlerin potansiyelini keşfedip onların önünü açacak tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

Gençlerimiz, milletimiz, ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde koşanların kimler olduğunu çok iyi biliyor. İnanıyoruz ki Ankara, 31 Mart'ta mührünü güçlü bir şekilde gerçek belediyeciliğe, eser ve hizmet belediyeciliğine vuracak. Ankara'mız, Ankaralılar aksayan projeleri 'yavaşlayan' hizmetleri inanıyorum ki 31 Mart'ta telafi edecek. Kazanan Ankara, kazanan Türkiye olacak. Cumhur İttifakı olarak el ele vereceğiz ve Ankara'nın tüm ilçelerine önümüzdeki dönemde hep birlikte hizmet edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)