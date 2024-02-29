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Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'miz kalkınma yolculuğuna devam ediyor

Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'miz kalkınma yolculuğuna devam ediyor TÜİK'in açıkladığı dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bundan sonra da Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam edeceğini bildirdi.