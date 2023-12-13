Mehmet Fatih Kacır: Yapay zekaya yön veren çalışmalara devam edeceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin medya teknolojilerinde öncü bir ülke olduğunu belirtti. Kacır, yapay zekanın artı ve eksilerini dile getirerek, haberlerde doğru kullanımı için çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

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ensonhaber.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı tarafından AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, medyanın yapay zeka ile şekillenen sektörlerden biri olduğunu belirten Bakan Kacır, bu yöntemle gerçek editörlerin yazdığı haberden ayırt edilemeyecek metinler üretildiğini ve alana algoritmalarla hizmet verildiğini belirtti.

Yapay zekanın, aynı zamanda manipülasyona hizmet eden dezenformasyon yapılan haberlerin üretimi için de kullanıldığını belirtti.

"Türkiye, bugün medya teknolojilerinde öncü bir ülke"

Yapay zekanın daha çok kâr amacı güden şirketler tarafından kullanıldığını belirten Bakan Kacır, bu ayrıma varmanın Türkiye için bir zorunluluk olduğunu aktararak şöyle konuştu: