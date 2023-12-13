Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı tarafından AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, medyanın yapay zeka ile şekillenen sektörlerden biri olduğunu belirten Bakan Kacır, bu yöntemle gerçek editörlerin yazdığı haberden ayırt edilemeyecek metinler üretildiğini ve alana algoritmalarla hizmet verildiğini belirtti.
Yapay zekanın, aynı zamanda manipülasyona hizmet eden dezenformasyon yapılan haberlerin üretimi için de kullanıldığını belirtti.
"Türkiye, bugün medya teknolojilerinde öncü bir ülke"
Yapay zekanın daha çok kâr amacı güden şirketler tarafından kullanıldığını belirten Bakan Kacır, bu ayrıma varmanın Türkiye için bir zorunluluk olduğunu aktararak şöyle konuştu:
Ulusal Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1.300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik. Yapay zeka kullanımı ve sorumluluklarının geliştirilmesi için uluslararası projeler geliştiriyoruz. Nasıl yapay zeka bize yön veriyorsa biz de yapay zekaya yön veren çalışmalara devam edeceğiz. Kullanıcı mahrumiyetini koruyan bir sistemle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Türkiye, bugün medya teknolojilerinde öncü bir ülkedir.
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