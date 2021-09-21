Mehmet Muş: ABD gibi stratejik ortaklarımızla ticaret ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz

Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel yemeğine katılan Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin ABD gibi stratejik ortaklarıyla ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye devam etmek istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) iş dünyası temsilcilerinin iştirakiyle 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel gala yemeği düzenlendi.

"CİDDİ EKONOMİK ATILIMLAR YAPILDI"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın geçmişte küresel ve bölgesel sorunların gölgesinde kalmadan ciddi ekonomik atılımlar yaptığını söyledi.

"GERİLİMLERLE SINANAN TÜRKİYE EKONOMİSİ ZORLUKLARI BERTARAF ETME BAŞARISI GÖSTERDİ"

Türkiye'nin mevcut üretim ve ihracat kapasitesi, istikrarlı ve serbest piyasası, risk yönetimdeki tecrübeli iş dünyası, güçlü girişimcileri, gelişmiş lojistik ve inşaat altyapısı ile bölgesinin ticaret ve ekonomi merkezi konumunda olduğunu belirten Muş, "Son 20 yılda gerek siyasi gerek ekonomik gerilimlerle sınanan Türkiye ekonomisi yaşanan bütün zorlukları sağlıklı biçimde bertaraf etme başarısı göstermiştir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN UZUN VADELİ VİZYONU ÜRETİM VE TİCARET ÜSSÜ KONUMUNU PEKİŞTİRMEKTİR"

Muş, Dünya Bankası'nın 2020 yılı İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'nda Türkiye'nin tek seferde 10 basamak yükselerek 33'üncü sıraya geldiğini anımsatarak, ülkenin bugün açıklanan Küresel İnovasyon Endeksinde de 10 sıra yükselerek en yüksek performans gösteren ülkelerden biri olduğunu aktardı.

İHRACAT İLK DEFA SON 12 AYLIK DÖNEMDE 200 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin ihracatının ilk defa son 12 aylık dönemde 200 milyar doları aştığına dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin uzun vadeli vizyonu, dijital dönüşümünü tamamlamak, en güncel üretim teknolojisine sahip olmak ve rekabet gücü yüksek, lojistik ve hukuki altyapısı güçlü bir üretim ve ticaret üssü konumunu pekiştirmektir. Biz ileriye doğru adımlarımızı atarken küresel ölçekte ABD gibi stratejik ortaklarımızla ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz. ABD ile önümüzdeki dönemde her düzeyde gerek ikili ticaretimizi ilgilendiren birçok konuda gerek çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesini teminen birlikte yeni çözüm yolları bulacağımıza inanıyoruz."