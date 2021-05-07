Mehmet Muş: Kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek

Mehmet Muş: Kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek

Ticaret Bakanı Muş, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek. Bu yıl 127 kooperatifin 140 projesine destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEKLER HIZ KESMEYECEK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifin 140 projesine hibe desteği sağlayacağını ifade ettiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

127 KADIN KOOPERATİFİN 140 PROJESİNE DESTEK VERİLDİ

KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerine verilen 150 bin liraya kadar hibe desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifin 140 projesine hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Muş, Bakanlıkça kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES programının geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı

TOPLAM 12.5 MİLYON LİRA HİBE

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

“Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin lira olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin lira düzeyinde.”