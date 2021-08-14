Mehmet Muş, Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

Mehmet Muş, Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

Ticaret Bakanı Muş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret ederek, yatırım potansiyeli hakkında bilgi alarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyareti, valilik binasındaki görüşmeyle başladı.

Vali Canalp'in Bakan Muş'a kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

MEHMET MUŞ, KAPIKULE SINIR KAPISI'NA İNCELEME YAPTI

Bakan Muş, daha sonra dış ticarette çök büyük öneme sahip bulunan Bulgaristan'a ve tüm Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden brifing alan Bakan Muş, gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Mehmet Muş, Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı VİDEO

