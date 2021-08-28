Mehmet Muş'tan sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılmasıyla ilgili paylaşım

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin "Piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.

Bir sebze halinde kasa kasa kabağın çöp arabasının içine atılma görüntüleri bulunan videonun sosyal medyada yayınlanması kamuoyunda yankı bulmuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

EYLEMİ YAPAN FİRMA TESPİT EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

EN AĞIR İDARİ CEZAYI ALACAKLAR

Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı VİDEO