Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
407.794
2.13%
EXEN Coin
26.54
-2.21%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Mehmet Muş'tan sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılmasıyla ilgili paylaşım

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin "Piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.
    • AA
    • 28.08.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Muş'tan sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılmasıyla ilgili paylaşım

    Bir sebze halinde kasa kasa kabağın çöp arabasının içine atılma görüntüleri bulunan videonun sosyal medyada yayınlanması kamuoyunda yankı bulmuştu.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    EYLEMİ YAPAN FİRMA TESPİT EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

    Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

    Mehmet Muş tan sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılmasıyla ilgili paylaşım #1

    EN AĞIR İDARİ CEZAYI ALACAKLAR

    Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

    Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı VİDEO

    Mehmet Muş tan sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılmasıyla ilgili paylaşım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir