Mehmet Şimşek: 2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılındaki turizmdeki başarısını bir mesaj paylaşarak dile getirdi.

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Türkiye'nin 2023 yılı turizm rakamları paylaşıldı.

Buna göre Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefi olan 56,7 milyon kişiyi aştı.

Orta Vadeli Programa göre, 2024'te turizmde ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de turizmdeki bu başarıyı şu ifadelerle dile getirdi:

2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik.

"Turizm geliri 54,3 milyar dolar oldu"

Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz.

"2028 yılı hedefi 100 milyar dolar turizm geliri"