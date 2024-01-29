Mehmet Şimşek AA'nın yılın kareleri oylamasına katıldı! Favorisi: Hayat Yolculuğu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında haber, çevre-yaşam, spor, Gazze: Kanıt ve Deprem: Umut kategorilerinde fotoğrafları seçti. Bakan Şimşek'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Hayat Yolculuğu" oldu.

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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Şimşek, belirlenen kategorilerde seçimler yaparak, çalışmayı "Hem ülkemizden hem dünyanın dört bir köşesinden farklı alanlarda çok güzel fotoğraflar var, insan seçmekte zorlanıyor. AA ve çalışanlarını tebrik ediyorum." sözleriyle değerlendirdi.

5 kategoride seçim yaptı

Bakan Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Son Sığınak"

Şimşek, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Hoş Geldin"

Şimşek, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin" fotoğrafını tercih etti.

"Hayat Yolculuğu"

Bakan Şimşek, "Haber" kategorisinde oyunu Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu" fotoğrafından yana kullandı.

"Kumda Ayak İzleri"

Şimşek, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Kumda Ayak İzleri" adlı fotoğrafını seçti.

"Pehlivan Adayları"

Bakan Şimşek, "spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan Adayları" fotoğrafına oy verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)