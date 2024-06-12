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Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Başkanı in Liqun ile görüştü

Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Başkanı in Liqun ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Başkanı in Liqun ile bir araya geldiklerini belirten bir mesaj paylaştı.