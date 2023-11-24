Mehmet Şimşek, BAE ile ticaret hedefini açıkladı Birleşik Arap Emirlikleri ile yıllık ticaret hacmini hedefini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ortak geleceğimizi güçlü şekilde inşa edeceğimiz Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaret hacmimizi 5 yılda 25 milyar doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, kurduğu üst düzey ilişkilerle birlikte Körfez ülkeleri ile ilişkileri genişletiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Türkiye ile ticaret hacminin giderek arttığı ülkeler arasında...

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor"

BAE'nin Ankara'daki büyükelçiliğince düzenlenen BAE'nin 52'nci Milli Günü resepsiyonunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'nin 52. Milli Günü'nü kutladığını dile getirerek, "BAE, bizim için ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından stratejik bir ortak. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor" şeklinde konuştu.

Şimşek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde BAE'nin gösterdiği dayanışma ve desteğin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini aktararak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılını kutlarken yeni bir döneme de girdiklerini ifade etti.

"Yıllık ticaret hacmini 25 milyar doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz"

Enerji, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm projeleriyle ortak geleceği güçlü şekilde inşa edeceklerini kaydeden Şimşek, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'yla 5 yıl içinde yıllık ticaret hacmini 25 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şimşek, Gazze'de yaşanan insani trajediden de büyük bir endişe duyduklarına dikkati çekerek, "İsrail saldırılarına karşı 4 günlük insani ara için sağlanan mutabakatı kan dökülmesinin azalması adına olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bu insani aranın çatışmaların sona ermesine, adil, kalıcı bir barış için iki devletli çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulunmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de BAE'nin birliğinin 52'nci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek ülkesinin küresel aşamada sürdürülebilir ekonomik kalkınma alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Ülkesinin çevresel sürdürülebilirlik farkındalığı artırmaya ve iklim değişikliğiyle ilgili zorluklarla başa çıkmaya öncelikleri arasında yer verdiğini dile getiren Zahiri, BAE'nin 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yaptığını aktararak, "Bu küresel konferans aracılığıyla BAE, anlaşmaları somut gerçekliğe ve başarılara dönüştürerek sadece taahhütler değil, bu küresel etkinliğin sonucunun uygulanabilir mekanizmalar olmasına odaklanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırmaya ve enerji alanındaki dönüşümlerin kapsamını genişletmeye öncelik vermektedir" dedi.

Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı COP28'e katılımını beklediklerini kaydederek Ankara'da çok sayıda orman kuracaklarını ve Türkiye'nin birçok bölgesinde 50 bin fidan dikimi planladıklarını, bunun Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünü sembolize ettiğini söyledi.

"Türkiye, BAE'nin en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir"

Yapay zeka ve uzaktan çalışma uygulamalarıyla yakından ilgilendiklerini kaydeden Zahiri, bu alanda Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi de beklediklerini belirtti.

Yapay zeka uygulaması desteğiyle Zahiri'nin sesiyle Türkçe devam eden konuşmada Türkiye ile BAE arasındaki üst düzey temaslara değinilerek şunlar kaydedildi:

BAE ayrıca Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri içinde BAE'nin ilk ticaret ortağı olması nedeniyle ticaret içi ve yeni sektörlerde ortak işbirliğinin yönlerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. BAE-Türkiye aralarındaki petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40 artışla 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti, BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline gelmiştir.

Zahiri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü de kutlayarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.