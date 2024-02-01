Mehmet Şimşek: Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin etkilediği 11 ilin tekrar imarı ve vatandaşların yaralarının sarılması için bir fon kurulması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, deprem fonu ile ilgili gelinen aşamayı gözler önüne serdi.

AA

Türkiye, geçen yıl meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisini yaşamaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmalarının finanse edilmesi için ilgili birimlerin eş güdüm içinde çalışması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projelerinin, planlı şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edileceğini bildirdi.

Şimşek, geçen yıl yasalaşan kanunla altyapısı oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Afet Yeniden İmar Fonu" kuruldu

Şimşek, söz konusu kanunla birlikte AFAD tarafından doğal afetler sonrasında genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek, fonun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacağı bilgisini de paylaştı.

Fonun yönetim kurulu ilgili bakanlardan oluşuyor

Şimşek, fonun yönetim kurulunun; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluştuğunu bildirdi.

Kaynağın ödeneği belirlendi

Fonun kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, şu bilgiyi verdi.

Bu kaynaklar, yurt içi ve dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım, hibe ve tahvil dahil krediler ile bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten oluşacak.

"Fona ait çalışmalar tamamlandı, düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi"

Şimşek, fonun bu kaynakları kanunda belirtilen amaç doğrultusunda ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde ilgili projelere, gerçekleşmelere bağlı olarak aktaracağına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Afet Yeniden İmar Fonu Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı ve düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Yönetmeliğin yayınlanması sonrasında afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecektir.

"Uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılacak"

Bu sayede, öncelikle uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılmasının, kaynakların verimli, etkin ve şeffaf şekilde kullanılmasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek ayrıca Sayıştay denetimine de tabi olacak. Bu çerçevede, belirlenen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmalarımız devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)