Mehmet Şimşek: Dolar 5 kat arttı biz maaşları 10 kat artırdık

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldığı toplantıda Türkiye ekonomisinin 2024 sonu itibarıyla 17’nci büyük ekonomi konumuna geldiğini belirtti.

Şimşek, yaptığı konuşmada, uyguladıkları ekonomi programının hedefinin, ülkenin refahını artırmak olduğunu aktardı.

Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine dair verileri aktardıktan sonra emekli ve memurların maaşlarının nereden nereye geldiğini hesapladı.

"ASGARİ ÜCRET YÜZDE 293 ARTTI"

Mehmet Şimşek, "Şu anda asgari ücrete kadar bütün ücretlerden biz sıfır vergi alıyoruz. Net asgari ücret AK Parti hükümetlerinden önce 184 TL’ydi bugün 22 bin TL’nin üzerine çıkmış durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DOLAR BAZINDA 5 KAT ARTTI"

En düşük memur maaşı neredeyse 44 bin TL’ye çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan 1.220 doların üzerine çıkardık. Dolar bazında 5 kat artmış oldu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA DOLAR BAZINDA 10 KAT ARTIŞ VAR"