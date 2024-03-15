Mehmet Şimşek: En yüksek tutarlı euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen euro cinsi tahvil ile ilgili yorum yaparak, Türkiye tarihindeki en yüksek tutarlı euro ihracının tamamlandığı bilgisini verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın euro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar euro oldu.

Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı.

21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu.

Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek.

Mehmet Şimşek, tahvil ihracını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerçekleştirilen başarılı ihraçla ilgili olarak, yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemlerin ve pozisyonların programın hedeflerine ulaşmasının engellenemeceğini belirtti.

İhraca yaklaşık 300 yatırımcı ilgi gösterdi

İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

"İlk euro ihracı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, euro cinsi tahvil ile ilgili sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.



Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk euro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.



Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk euro ihracı oldu.

"Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin açık bir göstergesi"

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.



Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.

4 uluslararası kurum yetkilendirildi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi.