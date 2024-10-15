Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda Türkiye ekonomisinin geldiği nokta ve Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda yapılan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, savunma sanayii fonuna ayrılacak kaynakla ilgili soruya, bu fonun savunmaya ayrılacağını belirterek şu açıklamada bulundu:

Zor bir coğrafyadayız. Bölgemizde ateş var. Ülkemizin caydırıcılığı artırma dışında hiçbir seçeceğimiz yok. Yüzde 80 dışı bağımlıyken şimdi bu tersine döndü. Yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz.

Saldırılara karşı bütün ülkeyi koruyacak bir hava koruma sistemi gündemde. Pahalı bir sistem. Motor geliştirilmesi lazım. Şu anda böyle 1.000'in üzerinde proje var. Hepsi yüksek teknoloji ve kaynak gerekiyor. Son toplantıda dile geldi. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

Geçen sene savunma sanayiine 90 milyar bu sene 165 milyar ayırdık.

Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok.

"DEĞERELENDİRMELERİ MECLİS DİKKATE ALIR"

Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır.

Sanayiide 3 bin 500 firma var. Sadece bir firmayı siyaseten adres göstermek çok yanlış. O firmanın 3-4 yıllık bir talebi var ki bu fono ihtiyacı yok.

SAVUNMA SANAYİİNE EK KAYNAK PAKETİ

Bakan Şimşek, "Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek." diyerek şöyle konuştu:

Başkanlık sisteminde hükümet Meclis'e yasa teklifi götürmez, parti temsilcileri teklif getirir. Teklif, yüce Meclis'e sunulmuş, bütçe ihtiyacları için hazırlanmış bir tedbir paketidir. Bütçe dışı bir fon olduğu için aykırılık yok.

"SAVUNMA VE DEPREM FONUNUN DIŞINDA FON OLMAYACAK"

İlkesel olarak bütçe dışı fonlarını doğru bulmuyorum. Ama bence bu kez ihtiyaç. Savunma sanayii fonunu doğru bir şey. Deprem fonu da anlamlı olabilir. Başka bakanlıklarının fon kurmasını doğru bulmuyoruz. O yüzden 90'lı yıllara dönüş olmayacak.

"ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, enflasyonun düşmesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

Enflasyon mayısta zirveye çıktı. Zirveye çıktıktan soru 26 puan düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek.



Eylülde enflasyon yüzde 40, manşet enflasyonu yüzde 46. Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü.



Hizmet enflasyonu yüksek. Bütün dünyada hizmet enflasyonu daha gecikmeli cevap veriyor. Hizmet enflasyonu düğmeye başladı ama dünyada katılık var.

Kira enflasyonunda yüzde 25 üst limiti kaldırdı. Yüzde 120'ye yakın kira artışı var. Eğitimde de enflasyon yüksek.



Ancak enflasyonda düşüş var. Düşüş devam edecek. Bu konuda kararlıyız. Enflasyon beklentilerinde de düşüş var.



Dünyada enflasyonu düşürmek 3-4 yıl aldı. Biz OVP'yi yeni açıkladık. Buna rağmen enflasyonda düşüş başladı. Enflasyondaki düşüşle fiyatların düşmesi aynı şey değil. Fiyat artışları yavaşlayacak.

"ENFLASYONU DÜŞÜNMEK KOLAY DEĞİL"

Enflasyonu düşürmek kolay olsaydı. 70'li 80'li yıllarda yüksek enflasyonu düşünmek için göreve gelen hükümetler enflasyonu düşürebilirlerdi.

"ŞOK TERAPİ UYGULAMADIK, KALICI TEDAVİYİ HEDEFLEDİK"

Hizmet enflasyonunda ilave fiyat baskısı var. Hizmet enflasyonu para politikasına hızlı tepki vermiyor. Biz de daha yeni arzulanan noktaya geldik. Dolayısıyla zamana ihtiyaç var. Biz şok terapi değil kalıcı iyileşmeyi tercih ettik.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

KAMUDAKİ ARAÇ SATIŞI

Kamudaki araç satışı ile ilgili 1.000 araç özelleştirmeye devredilmişti. Ancak satış teknik bir detay. Zaruri kiralamalar dışında izin vermiyor. Araç kiralamalarında yüzde 15 düşüş var. Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz.

"REZERVLER ARTTI"

Ekonomi programımız sonuç veriyor. Net rezerv artışı 100 milyar doları aştı. Biz Türkiye'de rezerv yeterliliğini sorun olmaktan çıkardık. Brüt rezervler 98 milyar dolardan, 157 milyar dolara çıktı. Net rezervlerde 100 milyar dolar üzerinde bir artış var. KKM 58 haftadır düşüyor. 44 milyar doların altına indi. 100 milyar dolar düştü. Türkiye'nin bilanço risklerinde 200 milyar dolar iyileşme var.



Risk pirimi 270 baz puanda. Bence çok yüksek. 200'ün altında olması lazım.

"BÜTÇE AÇIĞI GERİLEYECEK"

Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulacağız. Bu ülkede geçen sene muazzam bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı yüzde 5,2 idi. Açığın üçte ikisi deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik.



EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2. Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz.

KATAR'DAKİ YATIRIMCI TOPLANTILARI

Katar ve Kuveyt ziyaretim oldu. Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu Eş Başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor.



Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. Bizim artık ekonomide model olarak tamamlayıcılık ilkesi. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik.

YURTDIŞINDA YATIRIMCI TOPLANTILARI

Haftaya ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz.

CARİ AÇIK