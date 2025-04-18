Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Korumacılık ortamında Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda.
Korumacılığın artmasının temel sebebi ABD-Çin arasındaki rekabet.
Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı.
Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor
Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi.
İstikrar programı uygulanırken yakaladığımız istihdam artışı büyük bir başarıdır.
Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.
Piyasalardaki son gelişmeler OVP'ye kıyasla daha zayıf bir bütçe dengesine sebep olabilir.
Enflasyon düşmeye devam edecek.
Piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef alanının içinde kalacağımıza inanıyoruz.
Piyasalardaki son gelişmeler OVP'ye kıyasla daha zayıf bir bütçe dengesine sebep olabilir.
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