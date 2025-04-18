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Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek Enflasyonun düşmeye devam edeceğini vurgulayan Mehmet Şimşek," Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek" dedi.