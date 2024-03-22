AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.
Bakan Şimşek, ziyarette teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Eskişehir'deki programına AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Şimşek, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel tarafından karşılandı.
İş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
İş dünyası temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin ekonomisi masaya yatırıldı.
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