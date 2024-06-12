Mehmet Şimşek FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için önemli bir toplantı gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu amaç doğrultusunda FATF toplantısı için Singapur'a gideceği duyuruldu.

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Türkiye'nin gri listeden çıkması; ülkeye yatırım çekilmesi, dış ticaretinin artması ve krediye ulaşım noktasında önemli avantajlar sunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) toplantısına katılmak üzere Singapur'a gidecek.

Toplantı 28 Haziran'da

Şimşek'in 28 Haziran'da katılacağı FATF toplantısında, Türkiye'nin 2021'de alındığı gri listeden çıkarılabileceği belirtiliyor.

FATF, Türkiye'yi gri listeye almıştı

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021'de gri listeye almıştı.

"Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalar tamamlandı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayında yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.

Şimşek, haziran ayını işaret etmişti

Şimşek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak." diyerek, bu açıklamayla Türkiye'nin gri listeden çıkarılma süreci için haziran ayını işaret etmişti.

FAFT'ın gri listesinin anlamı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 1989'da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından kurulan bir organizasyon.

Türkiye 1991'de FATF'a üye oldu

Dünya genelinde 200’den fazla ülke, FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti. Türkiye de 1991'de FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye oldu.

1997'de MASAK kuruldu

Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak veya yaptırmak amacıyla 1997'de, Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.

FATF tavsiyelerine uymayı kabul etmeyen ülkeler (İran ve Kuzey Kore), “kara listede” takip ediliyor.

Gri listenin etkileri

Gri listeye alınan ülkeler; dış yatırım çekme sürecinde uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde itibar kaybına uğruyor.

Bu durum, ihracat ve ithalat ağı yüksek olan şirketlerin çeşitli yaptırımlarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşması sonucu pazar paylarının daralmasına sebebiyet veriyor.

Tüm bu etkenlerin sonunda ise, ilgili ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor.