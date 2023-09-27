Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu: Doğru yoldayız, güven geri geldi Bakan Şimşek, uyguladıkları ekonomi politikalarına ilişkin, "Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var" dedi. Sürecin zorluğundan bahseden Şimşek, "Sabırlı olmalıyız" vurgusu yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek, uyguladıkları yeni ekonomi politikaları sonrası gelinen noktayı değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekliyor

Şimşek, son dönemdeki faiz artışlarının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "destek ve bağlılığının" olduğunu vurguladı.

Ekonomi yönetimi için oluşturulan yeni teknokrat kadro yatırımcıların güvenini tesis ederken, Şimşek "sabır" çağrısı yaptı.

"Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var"

Financial Times'a verdiği demeçte Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Fakat sabırlı olmalıyız, zorlu olmaya devam ediyor. Halihazırda belirgin önlemler aldık.

Şimşek, izledikleri yol haritasının enflasyonu dindirmeye, ülkenin tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeye ve büyüyen cari açığı azaltmaya odaklanacağının altını çizdi.

Daha yüksek ihracat ve yatırımın, büyümeyi sürdürmenin anahtarı olduğunu dile getiren Şimşek, Türkiye'nin enflasyonu artıran tüketici harcamalarına daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güven şartı

Şimşek ayrıca para politikasını sıkılaştırmaya yönelik diğer adımlar nedeniyle finansal koşulların halihazırda tek başına Merkez Bankası politika faizinin yol açtığından daha sıkı olduğunu söyledi ve ekledi:

Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var ve anahtar da bu.

Yeni ekonomik program meyvelerini veriyor

Londra merkezli gazetenin haberinde, yeni ekonomik programın meyvelerini vermeye başladığına dair işaretlerin olduğundan bahsedildi.

Haberde, Merkez Bankası'nın verilerine işaret edilerek, altın hariç brüt döviz rezervlerinin mayıs ayında 50 milyar doların altındayken, son olarak yaklaşık 73 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekildi.

Şimşek: İşimiz daha kolay olacak

Öte yandan Türk şirketlerin, uluslararası tahvil piyasalarına yeniden erişim kazandığı aktarıldı. Şimşek, konuya dair şunları söyledi:

İlerleme kaydettikçe şirketlerin ve bankaların uluslararası sermaye piyasalarından yararlanma yetenekleri de gelişecek. Bu çok önemli. Oraya vardığımızda işimiz daha kolay olacak.

Türkiye jeopolitik durgunluktan çıkıyor

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, temmuz ayında 50 milyar dolarlık yatırım ve finansman anlaşması imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanı, Batılı ülkeler ve Körfez komşularıyla daha yapıcı ilişkiler kurmanın ekonominin canlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Avrupa Birliği ile kaydedilen ilerlemeyi de memnuniyetle karşılayacağını anlatan Mehmet Şimşek, "Türkiye jeopolitik durgunluktan çıkma sürecinde." diye ekledi.

Piyasa analistlerinin görüşlerini paylaşan gazete, fiyat baskısına karşı faiz oranının çok daha yüksek seviyelere getirilmesinin gerekebileceği notuna yer verdi.