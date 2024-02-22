Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dün bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği Kayseri'de iş dünyasının temsilcileri ile buluştu. Bakan Şimşek, toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fiyat istikrarı mesajı verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Şimşek, yerel üreticilerle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek." mesajı verdi.

"Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek"

Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)