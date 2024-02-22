Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Şimşek, yerel üreticilerle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında buluştu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Şimşek, Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek." mesajı verdi.
"Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek"
Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, mesajında şunları kaydetti:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış