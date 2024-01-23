Mehmet Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlatılan reform çalışmalarının ilk aşamasının tamamlandığını ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na çalışmaların sunulduğunu aktardı.

AA

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da düzenlendi.

Toplantıda konuşulan konular arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) reform çalışmaları yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen çalışmalar hakkında komuoyunu aydınlatıcı bilgi verdi.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamalarda KİT'lerin Türkiye ekonomisi içindeki önemine değinerek bu kurumlarda yapılacak düzenlemelerle uluslararası normlarda bir disiplinin yakalanacağı sinyallerini verdi.

"İki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşaması bitti"

Mehmet Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerini ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduklarını bildirdi.

"19 KİT var"

Bakan Şimşek, KİT reformuna ilişkin açıklamalarında merkezi yönetimin kontrolü altında 19 KİT bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) son açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşunun içerisinde 8 KİT'in yer aldığını belirtti.

Kamu istihdamının yüzde 2'si KİT'lerden

KİT'lerin GSYH'nin yüzde 7,4'ünü, kamu yatırımlarının ise yüzde 24'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Şimşek, kamu istihdamının ise yüzde 2'sinin KİT'lerden geldiğini dile getirdi.

"Enerji, ulaştırma ve tarım söktörleri önemli"

Şimşek, enerji, ulaştırma ve tarım gibi kritik sektörlerde ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan KİT'lerin kamu mali yönetimi reformlarının odağında olduğuna işaret etti.

"Çalışma OVP'ye dahil edildi"

2024'te merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferlerin yüzde 6,2'sini oluşturan KİT'lerde reform yapmanın önemini vurgulayan Şimşek, çalışmayı Orta Vadeli Program'a (OVP) dahil ettiklerini bildirdi.

"Yeni düzenleme kaçınılmaz"

Mevcut düzenlemenin ticari esasları tam olarak karşılamadığını, bu nedenle yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şimşek, reformun iki kısımdan oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:

KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na çalışmalarımızı sunduk.

"KİT'lerin yönetim kurulları daha profesyonel hale getirilecek"

KİT'lerin yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğine işaret eden Şimşek, satın alma usullerinin kurumsal yönetim ilkeleri, verimlilik ve kârlılık ekseninde yeniden düzenleneceğine de dikkati çekti.

KİT'ler dünyaya entegre edilecek

Şimşek, çalışmayı KİT'lerin uluslararası alanda kabul görmüş şeffaflık standartlarına uyması ve hesap verebilirliklerini güçlendirmek için yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Bu reformla birlikte, kamu iktisadi teşebbüslerimizi dünya uygulamalarına yaklaştıracağız.

"KİT yönetişimini uluslararası normlara uygun hale getirilecek"

Böylece KİT yönetişimini uluslararası normlara uygun hale getireceklerini anlatan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"

Reform çalışmalarımız tasarruf tedbirimizle uyumlu. Harcamalarımızı verimli bir şekilde yönetiyoruz. Etkin kullanılan kamu kaynaklarıyla mali disiplinimiz güçleniyor. Mali disiplin konusundaki duruşumuz net. Para ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştiriyoruz. Attığımız adımlar ve aldığımız kararlar göstergelere de yansıyor. Göstergelerde kalıcı bozulmalara geçit vermemek için gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)