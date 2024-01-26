Mehmet Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep, kurun önemli bir etkisi yok Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak ihracatçıya kur mesajı verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat performansı ve kurun seyri üzerine bir değerlendirmede yaptı.

Bakan Şimşek "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur." paylaşımında bulundu.

İhracatçının desteklendiğini ve desteklenmeye de devam edileceğini dile getiren Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.

2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.

"Verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma önemli"

Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.