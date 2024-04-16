Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Toplantılarda bir de konuşma yapması beklenen Bakan Şimşek'in aynı zamanda buradaki yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatması bekleniyor.

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları" ile "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılarak, uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere ABD'ye gitti.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak Bakan Şimşek, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

Bakan Şimşek, ABD'deki toplantılar kapsamında kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankaları yetkilileri ve çok sayıda uluslararası yatırımcıyla bir araya gelecek.

Toplantılar 20 Nisan'a kadar devam edecek

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

17 Nisan'da Küresel Görünüm Forumu'na katılacak

Şimşek'in, yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'nda yer alması planlanıyor.

18 Nisan'da konuşma gerçekleştirecek

Perşembe günü de "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuşması öngörülen Şimşek, programları kapsamında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

Yabancı yatırımcıyla görüşecek

Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında çok sayıda yabancı yatırımcıyla da bir araya gelecek.

Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da toplantılarda eşlik edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)