Mehmet Şimşek: Kadın girişimciler destekleniyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üreten Kadınlar Yarışması"nın ödül törenine katılarak, Türkiye ekonomisinde kadın girişimcilerin yerine değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılan Şimşek, törende yaptığı konuşmada kadınların destekleneceğini ve desteklenmesi de gerektiğini belirtti.

Girişimci kadınlara verilen destekler

Bakan Şimşek, kadınlara iş dünyasında verilen desteklere şu sözlerle değindi:

KOSGEB ilk kez girişimci olan kadınlara 200 bin lira, mevcut kadın girişimcilere 300 bin lira destek veriyor. Halkbank da bugüne kadar 220 bin kadın girişimciye toplamda 60 milyar lira destek verdiğini açıkladı. Kadın girişimciler istihdam ettikleri her kadın için, 24 ay boyunca destekleniyor. Biz de Bakanlık olarak kadın girişimcilere her türlü desteği vermeye hazırız.