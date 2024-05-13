Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Paketi'ni değerlendirdi Bakan Şimşek, mali disiplin konusunda atacakları adımlardan bahsetti. Şimşek, "İlk tasarruf çabamız değil, son da olmayacak" dedi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin konuştu.

Şimşek, "En önemli önceliğimiz, hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak." dedi.

Fiyat istikrarı vurgusu yapan Bakan Şimşek, enflasyonu düşük tek taneli seviyelere yeniden indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Merkez Bankası'nın da enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaştırma dahil kendi alanıyla ilgili her türlü tedbiri aldığını anlatan Şimşek, kendilerinin de alacağı önlemlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Kamuda tasarruf adımları: 3 madde sıraladı

"İlk tasarruf çabamız değil, son da olmayacak." diyen Bakan Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nden bahsederken harcamaları disiplin altına alacaklarını ifade etti ve ekledi:

Birinci özellik; kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.



Son olarak da tedbirler, bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacak. Merkezi ve mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

Şimşek'in mali disiplin vurgusu

Mali disiplinin öneminden bahseden Şimşek, şöyle devam etti:

Kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek mekanizması olarak görüyoruz. Burada doğal afetlere kaynak ayırmak, sadece bugün yaralarını sarmaya çalıştığımız için değil, gelecekte olabilecek doğal felaketler için de sürekli mali alanımızın olması lazım.



Yeşil dönüşüme ve dijital dönüşüme kaynak aktarmalıyız. Bu da çok önemli bir alan. Düşük risk primi üzerinden ülkemizin uluslararası finans piyasalarından uzun vadeli ve makul maliyetlerle borçlanmasının önünü açmak için mali disiplin önemlidir.



Bütçe açığını azalttığımız ölçüde nesiller arası adaleti de sağlıyoruz. Çünkü borçlanma demek, gelecek nesillerin yükümlülük altına girmesi demek.

Yatırımlar öncelikli alanlara yönlendirilecek: Yapısal reformlar hızlandırılacak

Bakan Şimşek, mali disiplini sağlayarak ekonomik dengeleri ve temelleri sağlamlaştırmak istediklerinin altını çizdi.

Söz konusu programın güçlendirilmesinden bahseden Şimşek, kamuda harcama kontrolü ve tasarrufları artıracaklarını, yatırımları öncelikli alanlara yönlendireceklerini ve yapısal reformları hızlandıracaklarını belirtti.