Mehmet Şimşek: Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede valilerimizin desteklerini bekliyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı Valiler Toplantısı'nın ardından bir paylaşım gerçekleştirerek, valilerden tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi gibi konulardaki beklentilerini ortaya koydu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Valiler Toplantı"na katıldı.

Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yakın iş birliği içinde oldukları İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir paylaşım yaptı.

Şimşek mesajında, hedeflere ulaşmada valilerin önemine işaret ederek, bugüne kadar ortaya koydukları çalışmalar için teşekkür etti ve desteklerinin devamını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Valilere gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek nedeni ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve valilere şu sözlerle teşekkür etti:

Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında gösterdikleri destek ve özverili çalışmaları için başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm değerli valilerimize ve İçişleri Bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum.

"Valiler mali disiplinin sağlanmasında rol uynuyor"

Orta Vadeli Programımızın temel önceliklerinden biri olan mali disiplinin sağlanması yolunda valilerimizin rolü büyük önem taşıyor.

"Valilerimizin desteğini bekliyoruz"

Bu bağlamda; tasarruf tedbirlerine sıkı uyum, harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi, yereldeki kamu yatırımlarının yakın takibi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamaları konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gibi alanlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz.

"Hedeflere ulaşmada kritik önem"