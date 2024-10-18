Mehmet Şimşek: Kimse vergi vermek istemiyor

Haber Merkezi

Ekonomi politikaları tek haneli enflasyon, gelir dağılımında adalet ve etkin vergilendirme konuları etrafında şekilleniyor.

Bu süreçte kayıt dışılığın önüne geçmek için bir dizi adım atıldı.

Ekonominin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konu hakkında sık sık açıklamalar yaparak halkı bilgilendiriyor.

Bu kapsamda Şimşek, son dönemde vergi alanındaki çalışmalar kapsamında AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı.

En çok vergi kaçırılan alanları ve bu konudaki şakınlık yaşadığı olayları aktaran Şimşek, kimsenin vergi vermek istemediğini söyledi.

"EN ÇOK VERGİYİ FIRINCILAR KAÇIRIYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre en çok vergi kaçağının fırıncılıkta yaşandığını söyleyen Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kimse vergi vermek istemiyor En düşük KDV ekmekte.

Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar.

"32 DAİRE ALMIŞ BEYANNAMESİ YOK"

Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş.

Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor."