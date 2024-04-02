Mehmet Şimşek, kira geliri için 5 Nisan'a kadar beyanname verilmesi gerektiğini hatırlattı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürdüğünü belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ensonhaber.com

Bu yıl, Türkiye genelinde kira geliri beyannameleri vermeyen ev sahiplerinin tespit edilmesine yönelik içinde kiracıların beyanlarının da bulunduğu çok yönlü çalışmalar yürütüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Bakan Şimşek, mesajında 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.

"Beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor"

Şimşek, "Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz." diyerek yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

"Denetim planına alınan 1,2 milyon gayrimenkulden 420 bininde yerinde tespitte bulunduk"

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

"Kira gelirinde istisna tutarı 21 bin TL"

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Son beyanname tarihi

Son beyanname verme tarihi 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar uzatıldı.

Beyannamesini vermeyen ya da eksik verenlere yönelik yaptırımların yapılması bekleniyor.

Kira geliri vergisi mart ve temmuz olmaz üzere iki taksitle ödenebiliyor.