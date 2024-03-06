Mehmet Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı ilave sıkılaşma adımlarını bir mesaj yayınlayarak desteklediklerini açıkladı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

Merkez Bankası, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine ve taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirdi.

TCMB'nin açıkladığı ilave sıkılaşma adımları duyurusunun sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir mesaj paylaşarak, Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacağını dile getirdi.

Dezenflasyonda kararlılık mesajı

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, dezenflasyonda kararlılık mesajı vererek şu paylaşımda bulundu:

Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.



Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır.

TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının katkısı

TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)