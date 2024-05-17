Mehmet Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomide son açıklanan verilerin olumlu geldiğini ve güçlü sonuçlar alınmaya başlandığını belirterek en büyük önceliğin, enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.

Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alarak konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonu tek haneye düşürmek için Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlılıkla yürütülmeye devam edileceğini vurguladı.

Bakan Şimşek, konuşmasında Türkiye'nin ekonomik verilerinin olumlu seyrettiğini ve açıklanan program doğrultusunda ilerlendiğini kaydetti.

"Program kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek"

Şimşek, en önemli önceliğin enflasyon olduğunu ve bu konuda mayıstan sonra düşüşün görülmeye başlayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: