Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.
Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alarak konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonu tek haneye düşürmek için Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlılıkla yürütülmeye devam edileceğini vurguladı.
Bakan Şimşek, konuşmasında Türkiye'nin ekonomik verilerinin olumlu seyrettiğini ve açıklanan program doğrultusunda ilerlendiğini kaydetti.
"Program kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek"
Şimşek, en önemli önceliğin enflasyon olduğunu ve bu konuda mayıstan sonra düşüşün görülmeye başlayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ekonomisindeki göstergeler olumlu seyrediyor. Ancak en önemli önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmektir. Bu amaç doğrultusunda program kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir.
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