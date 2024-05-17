Mehmet Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine yansıyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını değerlendirerek "Hedefimize ulaşmakta kararlıyız" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu.

Merkez Bankası'nın sonuçlarını paylaştığı ankete göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

"Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine de yansıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken 12 ay sonrası beklenti, ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

"Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında çok önemli"

Beklentilerdeki iyileşmenin kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasındaki önemine değinen Bakan Şimşek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli.

"Enflasyon, yılın kalan yarısında hızla gerileyecek"