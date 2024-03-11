Mehmet Şimşek'ten seçim sonrasında verimlilik ve dövizdeki dalgalanmanın geçici olduğu mesajı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin verimliliğin artacağını ve döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu dile getiren mesaj paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'ın beklendiği gibi çalıştığını belirten ve Türkiye ekonomisinin bulunduğu durumu özetleyen bir paylaşıma imza attı.

Şimşek, mesajında yerel seçim sonrasını işaret ederek, seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Şimşek'in paylaşımında döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini ve Merkez Bankası'nın elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığında olduğunu altını çizdi.

"Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin verimliliği artıracak reformlar uygulanacak"

Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.

"Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici"

Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır.

Fitch mesajı

Bakan Şimşek, mesajında Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine dair şu ifadelere yer verdi:

Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor.

"Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor"

Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi yolunda gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.

"Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı arttı"

Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

"Mali açığı GSYİH'nın yüzde 3'ünün altına düşürmeye kararlıyız"

Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.

"Maliye politikasını sıkılaştırmaya devam"