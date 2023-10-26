Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan temaslarını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi temaslarını aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırım ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantılara katıldı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Riyad'da düzenlenen "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi'ne katılmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti.

Şimşek değerlendirmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduklarını dile getirdi.

Şimşek'in Körfez ziyaretleri gezisinde bulunduğu Suudi Arabistan'da yapılan görüşmeleri "Daha istikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir bölge herkesin çıkarınadır." diyerek şöyle aktardı:

Olağanüstü organizasyon ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Suudi Arabistan Krallığını tebrik etmek istiyorum. Etkinlik büyük bir başarıydı. Sevgili dostum Sayın Mohammed Al-Jadaan (Maliye Bakanı) ve Sayın Khalid El-Falih (Yatırım Bakanı) ile de dahil olmak üzere verimli ikili toplantılar gerçekleştirdik.

"Dünyanın dört bir yanından kurumsal lider ve bankacılarla etkileşimde bulunduk"

Ayrıca dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk . Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve hoş karşılanması niyetini duymak bizi memnun etti.

"Turizmde iş birliği"

Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyi 4'üncü destinasyonu olduğunu vurgulayan Şimşek, kardeş Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bu deneyim zenginliğinden yararlanılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: