Mehmet Şimşek: Topyekün kalkınma sağlayacağız Ekonomide atılan adımları anlatan Bakan Mehmet Şimşek, en zorlu sürecin geride kaldığını 2025'in 2024'ten daha iyi olacağını söyledi.

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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de iş dünyası ile bir araya gelerek ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomide atılan adımları ve bundan sonra yapılacakları anlatan Bakan Şimşek, izlenen politikaların sonuç vermeye başladığını ifade etti.

BİRAZ SABIR..

"Biraz sabırlı olun" diyen Şimşek, esnafın, çiftçinin, çalışanların yanında olduklarını söyledi.

TOPYEKÜN KALKINMA SAĞLAYACAĞIZ

Enflasyonu indirerek emeklinin çalışanın kalıcı şekilde alım gücünü arttıracaklarının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bizden de beklenen bu. Hayat pahalılığı ve enflasyon önemli bir sorun.

Enflasyonu kalıcı bir şekilde indirerek topyekün kalkınma sağlayacağız.

Öngörülebilirliği artıracağız. En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı.

Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025 yılı 2024'ten daha iyi olacak. 2026'da 2025'ten çok daha iyi olacak.

Neden? Enflasyonu düşürmeye, bütçede disiplini sağlamaya başladık.

Bir çok sorunu yönetilebilir düzeye çektik.

Programımız 3 yıllık ve ilk yılda önemli sonuçlar aldık. Önümüzdeki dönemde de almaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)