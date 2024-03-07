Mehmet Şimşek: Tüm kesimler tarafından anlaşılan programların başarısı artar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğini gördüğünü dile getirdi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap ederken ekonomi programına değindi.

Erdoğan, ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, ekonominin 6 Şubat'ta yaşanan ve Elazığ'ı da etkileyen depremlere, bölgedeki çatışmalara rağmen geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü söyledi.

"Her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu açıklamalar üzerine sosyal medyadan yayınladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Programın hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük. Göreve geldiğimiz günden itibaren gereken tüm politikaları ivedilikle uygulamaya aldık.

"Programımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz"

Ulusal ve uluslararası platformlarda programımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Programı anlatmak için dün Batman’daydık, bugün Gaziantep’teyiz. Tüm kesimler tarafından anlaşılan ve kabul gören programların başarısı artar.

Mehmet Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere kente gelen Şimşek, Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde gerçekleştirilen "İş İnsanları ile Toplantı"ya katıldı.

Burada sunum gerçekleştiren Şimşek, katılımcıları Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.