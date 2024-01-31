Mehmet Şimşek, Türk Eximbank aracılığı ile ihracatçıya verilecek desteği açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamanın hedeflendiğini bildirdi.

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Türk Eximbank, Türkiye'deki en büyük kredi hacmine sahip 9'uncu banka ve Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olarak faaliyete geçti.

Türk Eximbank'ın, ihracatçılara bu yıl 50 milyar dolarlık destek vereceği belli oldu.

Bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık destek sağlamanın hedeflediğini bildirdi.

"İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçılara verilmesi planlanan desteği şu sözlerle dile getirdi:

İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"Türk Eximbank 2023'te ihracatçılara 42 milyar dolar destek verdi"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, söz konusu destekle ilgili bugün bilgi paylaşarak, şöyle konuştu:

2023 yılında ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar nakdi kredi sağladık ve 22,4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduk. İhracatçılarımızın güvenle ihracat yapmalarını sağladık. Böylece, 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek vermiş olduk.

"KOBİ payı 2023 yılı sonunda yüzde 84,2 seviyesine yükseldi"

Güney, ihracatın tabana yaygınlaşması için KOBİ'lerin banka desteklerine erişimine büyük önem verdiklerini aktararak, Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçılar arasında 2020 yılında yüzde 70 olan KOBİ payını 2023 yılı sonunda yüzde 84,2 seviyesine yükselttiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bankanın yapısını güçlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı sermaye artışlarıyla bankanın sermaye yapısının oldukça güçlendiğine dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

Bakanlığımızın Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira ve bu yılın ilk günlerinde 3,3 milyar lira olmak üzere yapmış olduğu 10,1 milyar liralık nakdi sermaye desteğinin kaldıraç etkisiyle Bankamızın başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılara sağlamış oluğu finansman desteği artarak devam edecektir. 2024 yılında da küresel konjonktürde yaşanan olumsuzluklara rağmen, ülke olarak ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için ihracatçımıza olan kredi ve alacak sigortası desteğimizi daha da artırarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu desteğin 24 milyar doları kredi ve 26 milyar doları sigorta ve garanti olarak sağlanacak.

"İhracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azalttık"

Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çok önemli bir adım atarak kredi teminat yapısını bankacılık sektöründeki uygulamalar doğrultusunda çeşitlendirdiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

İhracatçılarımızın kredi ve ihracat değerliliğini ölçerek değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu değerlendirme sonucunda ihracatçı firmalarımız, teminat mektubunun ve Bankamız 'İhracat Alacak Sigortası Poliçesi'nin yanı sıra sektördeki diğer ticari bankalarda da olduğu gibi menkul kıymet rehini, kefalet kurumlarının kefaleti, ipotek, gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi diğer alternatif teminat türleri ile Eximbank kredi programlarından yaralanabilecek. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle ihracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azaltarak desteklerimizin erişilebilirliğini artırdık.

"Reeskont kredi faizleri sabitlendi"

Bankanın nakdi kredi desteklerinden en önemlisinin Merkez Bankası kaynaklı Türk lirası reeskont kredisi olduğunu belirten Güney, şunları söyledi: