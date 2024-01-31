Mehmet Şimşek: Türkiye'de enflasyon düşecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda, enflasyonu düşünmek için ekonomi programının hedeflerine uyularak fiyat istikrarının sağlanacağını ve enflasyonun düşürüleceğini bildirdi.

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ensonhaber.com

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin 2024 yılı ilk olağan toplantısını "Nitelikli, Sürdürülebilir, Rekabet Gücü Yüksek Yeni Nesil Bir Sanayi İçin Yatırım ve Üretimin İhtiyaç Duyduğu Finans Politikalarının Önemi" ana gündemiyle gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda finansman modelleri konusunda sunum yaparak, ekonomisi ile ilgili büyüme hedeflerini açıkladı.

Türkiye’nin büyümesinin küresel büyüme rakamları ortalamasını geçeceğini belirten Bakan Şimşek, “Bu döneme rağmen ülke olarak büyümeye devam edeceğiz. Çin hariç bu kadar uzun soluklu, makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.

Şimşek, konuşmasında kaynakların nitelikli sanayiye, verimli alanlara etkin bir şeklide kanalize edilmesi için fiyat istikrarının gerekli olduğunu belirterek, sanayicinin desteği istedi.

Ekonomi programının 3 hedefi

Şimşek, ekonomi programının 3 hedefini şu sözlerle açıkladı:

OVP'nin ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz. İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık. Yapısal reformlar hedefi gerçekleştirecek ve kalıcı olmaya sağlar. Programın özü fiyat istikrarı. Sürdürülebilir yüksek gelir, daha adil bir gelir dağılımı hedefliyoruz.

"Hedefler sabırla uygulandığında enflasyon düşecek"

Bakan Şimşek, açıkladığı fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir bir cari açık hedeflerinin sabırla uygulandığında enflasyonun düşeceğine inandıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

Türkiye’de enflasyon yerçekimine direnmeyecek, düşecektik. Tek koşulu, programsabırla uygulanacaktır.

"Büyümeyle enflasyon arasında gerilim yok"

Büyümeyle enflasyon arasında bir gerilim olmadığını belirten Şimşek, böyle bir gerilimin olsa da kısa vadeli olacağını kalıcı olmayacağını vurguladı.

"Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz"

Ekonomi politikasında uluslararası normlara uyulmasının önemine işaret eden Şimşek, tekerleği yeniden keşfetmeyeceklerini uluslararası kuralları uygulayarak hedefe ulaşılacağını aktararak şöyle konuştu:

Kurala dayalı ve şeffaf bir program olacak. Ana hedef fiyat istikrarıdır. Program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir. Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz.

"Yüksek katma değerli alanlara yoğunlaşın"

Bakan Şimşek sanayicilere seslenerek kendilerinden beklentileri şu sözlerle ifade etti:

Yüksek katma değerli alanlara yoğunlaşmanızı istiyoruz. İplik dahi üretseniz markalaşın. Önce bölgede sonra Türkiye’de sonra dünyada. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, ihracat ve istihdam. Türkiye yapay zekada gelişmekte olan ülkelerden daha iyi bir noktada. Altyapı-inovasyon, beşeri sermayede Türkiye çok kötü bir konumda değil. Gelişmiş ülkelere yakın ama sanayimizin buna odaklanması lazım. Türkiye bu alanda en rekabetçi ülkelerden biri.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

-2024’te küresel ticarette canlanma bekliyoruz.

-Küresel ticarette korumacı politikalar yeni değil. Yeni ve önemli bir trend var. Dost ülkelerden ticaret. Uzak ülkelerden tedarik azalıyor, yakındaki dost ülkelerden ticaret artıyor.

-Geçen sene deprem hariç bütçe açığı yüzde 1,7’dir. Deprem geçici bir şoktur bizimle beraber bir süreliğine harcamaları yapacağız. Ama kalıcı değildir. Maliye politikası ayağında bir kaygıya gerek yoktur.

-Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz.

-Kripto düzenlemesini yakın zamanda Meclis'e gönderiyoruz.

-Kur oynaklığı azalıyor. TL’de opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı şu anda nispeten istikrarlı ülkelere benzer şekilde gidiyor. KKM’den çıkışı hedefliyoruz. KKM, dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor, parasal aktarım mekanizmasını bozuyor, kamunun üzerinde bir yük oluşturuyor, piyasaları bozmadan çıkacağız, sabırla ve zamanla çıkacağız.

-Kaynak girişi var. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak.

-Yatırım ortamı iyileştirilecek, Düzenlemelerle değil, doğru uygulamalarla yapılır. Rekabet gücündeki kalıcı artış için reform olmazsa olmaz. Bütün bunlar bizi büyümeye taşıyacak.

-Ülkenin risk primi düştü. Bankaların kredileri devlet borçlanırken fiyatlamalar buradan gidiyor. Türkiye çok yüksek fark ödüyordu şimdi daha düşük bir fark ödüyoruz. Dolayısı ile program çalışıyor.