Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 büyüme verisini değerlendirdi: Milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in bugün açıkladığı Türkiye ekonomisinin geçen yıla ait büyüme verisini, bir mesaj yayınlayarak yorumladı. Bakan Şimşek, mesajında yıllık yüzde 4,5 büyümenin beklentilerin üzerinde kaydedildiğini vurguladı.

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Türkiye’de büyümeyi odaklayan bir ekonomi politikası yürütülüyor. Bu nedenle Türkiye’nin bugün açıklanan büyüme rakamları, yurt içinde ve dışında takip ediliyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Türkiye’nin ekonomisinin 2023’ün son çeyreğinde yüzde 4, yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini açıkladı.

Büyüme rakamlarını beklentilerin üzerinde gelmesi ve dünyadaki ekonomik topluluklarının üyeleri arasında üst sıralarda yer alması pozitif bir gelişme olarak kabul ediliyor.

"Büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın üzerinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme verisinin açıklanmasının ardından sosyal medyada yayınladığı mesajında, yaşanan olumlu gelişmeyi şu sözlerle gözler önüne serdi:

Bugün açıklanan GSYH verilerine göre; ekonomimiz 2023 yılı son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdü. Böylece büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 gerçekleşirken, milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi.

Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme, son çeyrekte de devam etti. Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısı, yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü.

"Büyümenin yaklaşık üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi"

Bakan Şimşek, Türkiye’nin geçen yıla ait büyüme verilerini yayınladığı mesajında, 2023 yılında büyümenin üçte birinin üretken kapasiteyi artıran alanlardaki yatırımlardan geldiğine vurgu yaparak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz.

"Dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor"

Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz.

"Yapısal reformlara devam edeceğiz"

Şimşek, kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yapısal reformlara devam edileceğini de şu sözlerle aktardı:

Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz.

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2023 yılında büyümenin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.