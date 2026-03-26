Mehmet Şimşek: Türkiye’nin gri listeye girme riski yok

Türkiye'nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin 'gri liste'den çıkarılması, pek çok sektöre olumlu etkide bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK SORULARI YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in soru önergesini yanıtladı.

"GRİ LİSTEYE GİRME RİSKİ YOK"

Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta Mali Eylem Görev Gücü'nün (Financial Action Task Force - FATF) 5. tur değerlendirme sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Yapılan çalışmalar neticesinde gelinen uyum düzeyinin ülkemizin gri listeye alınması için hiçbir neden bırakmadığı, dolayısıyla ülkemizin gri listeye girme riskinin bulunmadığı değerlendirilmektedir." dedi.

"ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR"

Şimşek, Türkiye’nin, FATF’in Ekim 2021 Genel Kurul toplantısında alınan kararla Gri Liste’ye dahil edildiğini, listeden çıkılmasına yönelik olarak FATF tarafından kabul edilen eylem planındaki çalışmaları tamamlayarak Haziran 2024’te yapılan Genel Kurul toplantısında bu listeden çıkarıldığını hatırlattı.

Teknik olarak FATF standartlarının hemen hemen tamamına uyum sağlandığını ve bu standartların kararlı ve etkili bir şekilde uygulandığını kaydeden Şimşek, ayrıca uygulamadaki etkililiği artırma çabalarının sürdürüldüğünü belirtti.

"MASAK’IN TEKNİK KAPASİTESİ ARTIRILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şu bilgiyi verdi:

Ülkemizde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, Bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerle oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla, aklama ve terörizmin finansmanı suçları ve bu suçlarla bağlantılı suç gelirleri ile mücadelede önceliklerin belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin, görev ve sorumluluk paylaşımının öneminin ve kapsamının ortaya konulması amaçlanmıştır. Ulusal Strateji Belgesinin 2026-2030 dönemine ilişkin güncellenmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Ayrıca, MASAK’ın idari ve teknik kapasitesinin artırılmasına yönelik yapısal bazlı tedbirler alınmaktadır. Başta kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin alınan tedbirler olmak üzere yapılan mevzuat düzenlemeleriyle de uyum mevzuatı kuvvetlendirilmiş ve MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetimlerinin kapsamı ve sayısı artırılmıştır.