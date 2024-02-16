Mehmet Şimşek: Suudi Arabistan'a tatil yerlerini geliştirmede katkı sağlayabiliriz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin geldiği yere değinerek iki ülke arasında geliştirilebilecek iş birliklerine dikkati çekti.

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ensonhaber.com

İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu, dün gerçekleştirilen galanın ardından bugün başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, konuşmasında iki ülkenin jeopolitik konumuna değinerek, enerji olanaklarını aktardı ve turizm alanındaki iş birliği konusuna vurgu yaptı.

"Suudi Arabistan'a tatil yerlerini geliştirme, turist getirme ve insan sermayesi açısından yardım edebiliriz"

Mehmet Şimşek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de turizm, büyük bir başarı hikayesi. Hizmet ihracatında 100 milyar dolar geliri yakalamayı hedefliyoruz. Türkiye şu anda turist varış noktası açısından dünyada 4'üncü sırada. Gördüğünüz gibi, büyük bir bilgi, tecrübe ve kaynağımız var. Bu noktada Suudi Arabistan'a tatil yerlerini geliştirme, turist getirme ve insan sermayesi açısından yardım edebiliriz.

"Suudi Arabistan’ın kaynakları var"

Şimşek, açıklamalarının ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümünde de şu bilgileri verdi:

Türkiye’nin odaklılığı yeniliğe odaklılığı için sürekle takip edilmesi, uzun soluklu bir refahın sağlanması açısından gerekli. Suudi Arabistan’ın da bunun sağlanması açısından Türkiye’nin üretimi çerçevesinde iş insanlarının ifadelerinden göreceksiniz. 80’li yıllardan sonra Suudi Arabistan bir hikaye oluşturdu. Farklı ülkelere ilham kaynağı olabilirler. Suudi Arabistan’ın farklı alanda yatırımları desteklemek için kaynakları var. Bizler düşük tasarruflar çerçevesinde imkanları ortaya koyduk. Türkiye ile farklılıklar söz konusu. Farklı hikayeler söz konusu ve inanıyorum ki Suudi Arabistan’da süreç düz bir düzlemde ortaya konacaktır, başarı için ihtiyaçların farkındadırlar.

"Değişim hızlı bir şekilde olabilir"

Bakan Şimşek kendisine "Nasıl bir şekilde iş birliği gerçekleştirebilirsiniz?" şeklinde yöneltilen soruya ise şuyanıtı verdi:

Sürdürülebilir politikalara sahip olabilirler. Ve bunu Krallık çerçevesinde yürütebilirler. Ancak burada belirli istekler olacaktır. Yoğun dönüşümler gerekmekte. Burada bakış açısında dönüşümleri gerekebilir ve kaynakları buraya bir düzgün şekilde kanalize ederseniz değişim hızlı bir şekilde olabilir.

Suudi Arabistan yetkililer etkinlikte

Toplantıda, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ve Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb de yer aldı.

Suudi Arabistan'ın 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım arayışı var

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde ülke, turizm ağırlıklı olmak üzere çeşitli alanlarda 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Suudi Arabistanlı yetkililer, bu yatırım fırsatından Türk üreticilerin yararlanmasını amaçlıyor.