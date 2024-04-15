Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılıyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

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Ramazan Bayramı tatili bitti. Meclis yeni kararlar almak üzere mesaisine başlıyor. Ekonomi yönetimi de uluslararası kurumların olağan toplantılarına katılmak üzere hareket edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıklandı.

Bakanı Şimşek 16 Nisan’da olağan Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Bakan Şimşek’e ziyaretinde TCMB Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Yatırımcılarla görüşülecek

Bu toplantılar aynı zamanda yatırımcılarla bir araya gelmek için bir fırsat olarak görülüyor. Bakan Şimşek'in de bu görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedeflerini aktarması ve katılımcıları Türkiye'ye yatırım için davet etmesi bekleniyor.

17 Nisan’da Washington

17 Nisan’dan itibaren ilk gideceği durak olan Washington'da toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

22 Nisan’da New York

Şimşek'in Washington temaslarının ardından, 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katılacağı bildirildi.

Şimşek 23 Nisan’da Türkiye'ye dönüyor

Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı toplantıların ardından Şimşek'in 23 Nisan’da Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Şimşek, daha önce de İngiltere, ABD, Fransa, Fas, BAE ve Suudi Arabistan'a yatırım ziyareti gerçekleştirmişti.