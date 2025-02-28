Mehmet Şimşek: Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir açıklama yaparak, "Programımızla kırılganlıklarımızı azalttık, makro temelleri sağlamlaştırdık, kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz." dedi.

"İYİLEŞEN GÜVEN EKONOMİYİ OLUMLU ETKİLEYECEK"

Bakan Mehmet Şimşek, açıklamalarına "Dezenflasyonla uyumlu oluşacak daha elverişli finansal koşullar, politikalarla artan öngörülebilirlik ve iyileşen güven ekonomiyi olumlu etkileyecek." şeklinde devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı büyüme ve işsizlik verilerini değerlendirdi.

"2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük." diyen Mehmet Şimşek'in değerlendirmesi şöyle oldu:

2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.

Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8’e indi.

İş gücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi.

İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5’e ulaştı.