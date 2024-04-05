Mehmet Şimşek yerel seçimin ardından ilk yatırımcılar toplantısı için Washington'a gidiyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerden sonra yabancı kaynak girişinin artacağını, cari açığın azalacağını ve enlasyonun düşüşe geçeceğine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Bakan Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda ilk yatırımcılar toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceği duyuruldu.

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Türkiye genelinde yerel seçimler tamamlandı. Türkiye, seçimsiz uzun bir döneme girdi. Uluslararası kuruluşlar bu sürecin, Türkiye ekonomisi için olumlu bir başlangıç oluşturacağına vurgu yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçimden sonrasına vurgu yapıyor ve siyasi istikrarın ekonomiye olan katkısına değiniyordu.

Bakan Şimşek, bu aşamada 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın eşlik edeceği açıklandı.

Mehmet Şimşek ikili temaslarda bulunacak

17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Şimşek Washington'tan sonra New York’a gidecek

Şimşek ayrıca, Washington temaslarının ardından, 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katılacak.

Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı toplantıların ardından Şimşek'in 23 Nisan’da Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Şimşek, daha önce de İngiltere, ABD, Fransa, Brezilya, Fas, BAE ve Suudi Arabistan'da yatırımcılarla buluşmuştu.

Mehmet Şimşek, seçimin belirsizliğinin kalkmasının ekonomiye katkısı olacağını savunuyor

Bazı çevrelerin seçim sonrasına ilişkin belirsizlik yaratmaya dönük çaba içinde olması yerel seçimlerin tamamlanması ile ortadan kalktı.

Bakan Şimşek, açıklanan ekonomik verilerin Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda tespit edilen hedeflerden daha iyi seviyede sonuçlandığına vurgu yaparak, asıl ivmelenmenin spekülasyonların da ortadan kalktığı seçimlerden sonra olacağına vurgu yapıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda son dönemde seçimden dolayı belirsizliğinden dolayı rezervlerdeki bir miktar düşüşün yaşandığını belirten Şimşek, Türkiye'nin rezervlerini artırma hedefi üzerinde çalışıldığını aktarıyor.

"Portföy yatırımları artacak"

Bakanı Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artmasını beklendiğini dile getirmişti.

Şimşek, konuşmasında, ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu aktararak programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya dönük olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye büyüme bağlamında dünyanın önde gelen pazarlarından biri. Net portföy girişleri seçimlerden sonra ivme kazanacak. Türkiye'nin risk primi geriledi, kur oynaklığı azaldı.

"Piyasanın enflasyon beklentileri bizim beklentilerimize yaklaşıyor"

Yaşanan olumlu gelişmelerin girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olmaya devam edeceğine değinen Şimşek, şu açıklamalarda bulunmuştu:

Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor.

"2026 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız"

Aynı toplantıda OVP'nin fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizen Şimşek, 2026 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olunacağının altını çizerek, yılın ikinci yarısında enflasyonda kayda değer düşüş olacağını duyurmuştu.